Mulheres na liderança: quem são as CEOs do Ceará?

Mesmo com desafios, o número de empresas com sócias mulheres vem apresentando crescimento nos últimos anos. Segundo dados da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), este recorte obteve um crescimento de 33% nos dois primeiros meses de 2024, com 7.488 empresas lideradas por elas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nesse sentido, O POVO realizou um levantamento com as mulheres que são CEOs (Chief Executive Officer), ou seja, diretoras gerais, ou estão no comando de empresas cearenses. Confira a lista mais abaixo.

Em seguida vêm comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, com 686 inaugurações, e promoção de vendas, com 614. Porém, no topo do ranking está o setor de serviços, com maior quantidade de aberturas, alcançando 25.884 registros realizados pelas cearenses. No balanço do ano passado, a Jucec ainda revela que o número de empresas com sócias mulheres no Ceará representou 42% do total de registros em todo o 2023.

Em suma foram 44.365 empresas. Já o saldo anual, que se refere a aberturas menos a quantidade de encerramentos, passa de 13 mil empresas delas no comando. Quanto aos municípios do Ceará que estiveram à frente no desenvolvimento econômico feminino em 2023, destacam-se a capital Fortaleza, com 23.934, Juazeiro do Norte, com 1.579 e Caucaia, com 1.569. Confira a lista de algumas mulheres no comando de empresas no Ceará Ana Lúcia Bastos Mota Comanda uma das principais indústrias de porcelanato e cerâmica do País, a Cerbras, com sede em Maracanaú (CE).

Almira Gomes Ferreira É do Piauí, mas veio para o Ceará e aqui toca o Grupo AGF com duas marcas próprias de beachwear (moda praia): a R.do Sol e Sand Blue, além do private label e white label, com fábrica de 4 mil m² de área construída em Maracanaú. Catarina Mirza Catarina Mirza é diretora-executiva da Apoiar Soluções Administrativas, uma empresa especializada em oferecer suporte e soluções para o terceiro setor. Daniela Cabral Daniela Cabral é CEO da Acal Home Center, companhia voltada para venda de itens na área de construção ou reforma de imóveis.