Eduardo Jereissati assume presidência da Jucec durante os próximos quatro anos

Há mais de dez anos na instituição, Eduardo já ajudou na implementação da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios ( Redesim ) no Ceará e na digitalização de processos da Jucec, além de ter sido consultor do convênio com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas ( Sebrae ).

O atual gestor, nomeado pelo governador Elmano de Freitas (PT) no dia 10 de junho, sucede a ex-presidente Carolina Monteiro, que agora atua na Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará ( CearaPar ). O contador espera manter os resultados, que considera como positivos, alcançados pela antiga gestão, cujo marco foi a digitalização.

Responsável pelo registro, alteração, encerramento e autenticação de documentos de empresas no Estado, a Junta Comercial do Estado do Ceará ( Jucec ) deve enfatizar os pilares de inovação, de parcerias e de qualificação de servidores nos próximos quatro anos, sob uma nova gestão presidida pelo contador Eduardo Jereissati .

No total, o Estado tem 1.000.288 empresas ativas. Destas, 525.261 são do setor de serviços, 502.661 do comércio e 157.427 da indústria. Além disso, 763.985 são do tipo jurídico "Empresário + Microempreendedor Individual (MEI) e 226.262 do tipo "Sociedade LTDA".

Até maio de 2024, 46.377 empresas foram abertas no Ceará, enquanto 32.584 foram fechadas, resultando em um saldo positivo de 13.793 empresas. No ano anterior, o saldo do mesmo período foi ainda maior, com 16.961 empresas, correspondendo a 46.825 aberturas e 29.864 fechamentos.

“(O trabalho nos três pilares da nova gestão) é o que vai permitir, com certeza, a redução de eventuais erros e, cada vez mais, do prazo de registro de empresas”, destacou Eduardo Jereissati na cerimônia de posse da Jucec, que ocorreu na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará ( Fiec ), nesta terça-feira, 2.

O tempo médio de abertura das empresas é de 3 horas e 45 minutos, considerando apenas a abertura de empresas na Jucec entre janeiro a junho de 2024.

Ao detalhar o saldo desse ano, o presidente da Jucec explicou que os pequenos e médios empresários integram um índice maior na entidade. “Historicamente, o setor de serviços, salão de beleza, área têxtil, são áreas que o Estado tem mais aptidão. Então, inicialmente, o setor de serviço, seguido por comércio e, por último, indústria: é o nosso forte aqui.”

De acordo com o secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE), Salmito Filho, a Jucec exerce um papel crucial para melhorar o ambiente de negócios no Estado. “E com um ambiente de negócio favorável, nós temos as empresas com mais condições de gerar mais emprego, mais renda, aumentar a competitividade.”

“A Junta Comercial tem relação direta com a agilidade, com a modernidade, com a eficiência e com a inovação. (...) É o que o governador Elmano de Freitas tem liderado, tem determinado, para que o estado do Ceará mantenha as conquistas e avance ainda mais, aumentando a economia”, acrescentou o secretário no evento.

O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, André Montenegro, destacou que a Jucec é o caminho de entrada para qualquer empresa. “Quando você cria uma ambiência de negócio favorável, as empresas veem que o Estado será diferente, que os órgãos públicos funcionam, que vão ser acolhidas, elas vêm se instalar aqui.”

O papel da Jucec como agente de desenvolvimento econômico é, ainda, visto como um desafio pelo diretor-superintendente do Sebrae Ceará, Joaquim Cartaxo Filho, já que, antes, havia uma ideia de que a entidade era um “poço de burocracia”, o que tem sido revertido. “A digitalização resolveu isso, ela é hoje uma grande ferramenta para contribuir com o crescimento econômico.”