Fortaleza registra aumento de 28% em ataques cibernéticos nos últimos 12 meses

O número de ataques cibernéticos em Fortaleza teve aumento de 28% em 12 meses, conforme dados compilados pela TI Safe, empresa de cibersegurança que realizará um evento na capital cearense na próxima terça-feira, 25, para debater o tema.

Ainda conforme o levantamento, o setor de saúde é o mais afetado, concentrando cerca de 40% dos ataques. Hospitais e clínicas são os principais alvos nesse segmento, com tentativas de roubo de dados e uso de ransonware, espécie de sequestro de dados com exigência de pagamento para que a vítima restabeleça o acesso às informações “raptadas”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Logo em seguida aparece o setor financeiro com 35% dos incidentes verificados. No caso dos bancos e demais instituições do setor, as principais ameaças são as fraudes eletrônicas e o uso do phishing, que usa mensagens como iscas para acessar as informações da vítima.