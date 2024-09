Taxas futuras de juros têm alta firme com dólar e cenário fiscal no radar

Os juros futuros têm alta firme na manhã desta segunda-feira, 23, em linha com o dólar e rendimentos dos Treasuries longos. O movimento se dá em meio a uma nova rodada de piora das expectativas de inflação no Boletim Focus.

O mercado financeiro também avalia a decisão do governo Lula de rever o contingenciamento de R$ 3,8 bilhões no orçamento após projetar uma melhora na arrecadação de 2024, mesmo com frustrações na entrada de receitas extraordinárias.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na sexta-feira que o volume de recursos congelados no Orçamento deste ano foi reduzido, de R$ 15 bilhões para R$ 13,3 bilhões, por causa do melhor desempenho das contas públicas.