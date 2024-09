Governo lança programa para exploração sustentável de petróleo e gás

O acordo tem alinhamento com o desenvolvimento econômico, preservação ambiental e geração de oportunidades para o País, destaca Silveira.

"O setor de óleo e gás no Brasil é fundamental para as contas públicas. Os projetos mais relevantes do PAC (Programa de Aceleração de Investimentos), além dos investimentos sociais, são do setor de óleo e gás, e reforçar essa área significa gerar empregos de melhor qualidade e com mais perspectiva para petroleiras e petroleiros". Veja mais detalhes do projeto abaixo.