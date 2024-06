Sobre saúde mental e ciberataques em profissionais de TI

O cenário crescente de ataques cibernéticos, escassez de profissionais experientes e pressão constante por mais capacitação cobra seu preço na saúde mental dos especialistas de TI. Um estudo da ManageEngine, divisão da Zoho Corporation, revelou que mais de 66,3% dos profissionais brasileiros do setor tiveram aumento no nível de stress ao longo dos últimos anos.

Detalhe que não é um mero detalhe: o total nacional, aliás, está acima da média global, de 63,8%, e é o maior registrado em toda a América Latina. Abaixo do Brasil, por exemplo, estão Argentina e Colômbia, com 65,3% e 65,1% dos profissionais relatando aumento no nível de stress, enquanto o menor índice registrado na pesquisa foi o do México, com 52,8%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais: 55,3% dos participantes brasileiros da pesquisa apontaram o aumento no número de problemas relativos à segurança a exemplo de ataques, alertas e patches de correção a serem aplicados como principal motivador desse aumento de pressão.