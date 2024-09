Governo contrata projeto para trecho da Transnordestina; é o 1º investimento do tipo em 14 anos

A contratação, no valor de R$ 15,217 milhões, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 19.

A Infra S.A., empresa pública vinculada ao Ministério dos Transportes, assinou contrato com o Consórcio Estratégica - Prosul para elaboração de projeto do trecho pernambucano da ferrovia Transnordestina, entre o Porto de Suape e Salgueiro.

O Consórcio Estratégica é formado pelas empresas Estratégica Engenharia Ltda e Prosul - Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda.

As empresas deverão elaborar o projeto básico/executivo do segmento greenfield do empreendimento. O contrato também contempla serviços de revisão de estudos e traçados para o projeto de engenharia com vista à execução das obras.

O projeto de engenharia é o primeiro passo para viabilizar as obras da ferrovia, que devem ser iniciadas em 2025.