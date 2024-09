CE lidera com cinco incentivos fiscais aprovados pela Sudene, junto de BA e PE

O Maranhão teve quatro projetos aprovados , a Paraíba três e Alagoas e Espírito Santo tiveram um projeto aprovado cada. Em termos de investimentos feitos, o Ceará aparece na segunda posição com R$ 117,9 milhões , atrás apenas de Pernambuco, com 602,3 milhões, a Bahia, por sua vez, teve R$ 72 milhões.

A diretoria colegiada da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) aprovou 24 pedidos de incentivos fiscais feitos por empresas que atuam na região. Ao todo, os empreendimentos que serão beneficiados investiram R$ 861,4 milhões .

A política de concessão de benefícios fiscais da Sudene permite, às empresas contempladas, reduzir o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) para a realização de novos investimentos. “Foram 18 pleitos relacionados com a redução de 75% do IRPJ e quatro de reinvestimento de 30% do IRPJ”, disse a empresa em comunicado.

Conforme o superintendente da Sudene, Danilo Cabral , “os incentivos são importantes para atrair investimentos para a área de atuação da Autarquia, gerando emprego e renda. Nossa região ainda precisa avançar em competitividade, principalmente na melhoria da infraestrutura e no capital humano, em relação a outras áreas do país e a política de incentivos se torna estratégica para garantir a presença das empresas até termos condições de competir em situação de igualdade”.

“Nesta modalidade, as empresas devem efetuar o depósito correspondente à redução de 30% do valor do IRPJ, calculado sobre o lucro real da atividade incentivada, preliminarmente junto a uma agência do Banco do Nordeste, em conta de depósito especial”, acrescenta o informe da Sudene.

“No total, foi informada a manutenção de 11.512 empregos. Desse total, 976 estão vinculados a novos postos de trabalho”, destacou, por fim, o coordenador-geral de Incentivos e Benefícios Fiscais da Sudene, Silvio Carlos do Amaral e Silva.

