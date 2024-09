Fortaleza terá três novas academias 24 horas; confira os bairros

A Academia Gaviões, conhecida pela disponibilização do serviço 24 horas, iniciou a ampliação de sua rede na região Nordeste e Fortaleza terá três novas unidades, distribuídas por diferentes bairros.

Atualmente, a capital cearense já conta com duas academias da rede, localizadas nas avenidas Washington Soares e Bezerra de Menezes. Além das novas unidades na capital, também está prevista a implementação de uma em Aracati.

Os estabelecimentos serão instalados nos bairros Aldeota, Jangurussu e no shopping Pátio Castelão, que se encontra na avenida Alberto Craveiro, 2000. As academias contarão com equipamentos de última geração, sala dedicada a iniciantes, estacionamento com manobrista, aulas coletivas e suporte de profissionais. O investimento inicial em cada uma das franquias é de R$ 2 milhões.