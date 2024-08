Para MRV, novos ajustes no Minha Casa Minha Vida dão fôlego adicional ao negócio

Após ter recorde de vendas de imóveis no segundo trimestre, a MRV&Co espera a continuidade do ciclo positivo de negócios, o que foi reforçado pelos mais novos ajustes no Minha Casa Minha Vida (MCMV). Segundo o diretor financeiro e de relações com investidores da MRV&Co, Ricardo Paixão, as vendas no terceiro trimestre estão boas, mantendo o ritmo visto nos meses anteriores.

No início do mês, o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) destinou mais R$ 22 bilhões do orçamento anual do fundo para abastecer os financiamentos ao programa habitacional. Além disso, o Ministério das Cidades atualizou as faixas de renda dos beneficiários. O limite da faixa 1 passou de R$ 2.640 para R$ 2.850, enquanto na faixa 2 passou de R$ 4.400 para R$ 4.700. Por sua vez, a faixa 3 seguiu em R$ 8.000.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ambas as medidas foram positivas e ajudarão os negócios, estimou Paixão. "O governo tem mostrado comprometimento de que não faltará funding para o Minha Casa Minha Vida", disse, em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). "Estamos confortáveis com isso."