BNB renova parceria com John Deere para financiar máquinas a produtor rural

O Banco do Nordeste anunciou a renovação da parceria que tem com a John Deere para facilitar o acesso dos produtores rurais a linhas de crédito específicas para aquisição de tratores, colheitadeiras, plantadeiras, entre outros.

"As operações visam incentivar a modernização dos processos de produção, contribuindo para um aumento significativo na eficiência das operações e na redução de custos, além de minimizar o impacto ambiental com o uso de equipamentos mais modernos e sustentáveis", acrescenta a instituição, em nota.

Por meio do documento divulgado, o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, diz que a parceria entre o BNB e a John Deere representa um grande avanço para o setor agrícola do Nordeste.

Para ele, a continuidade promove o crescimento sustentável e impulsiona o uso de tecnologia como aliada no aumento da produtividade e na consolidação de uma agricultura mais moderna e eficiente.