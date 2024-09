75,1% dos fortalezenses estão endividados, aponta pesquisa

A taxa de consumidores endividados em Fortaleza foi de 75,1% no mês de setembro, representando uma queda de 0,2 e de 0,6 ponto percentual (p.p.) em comparação com agosto deste ano (75,3%) e com setembro de 2023 (75,7%), respectivamente.

Os dados, divulgados nesta terça-feira, 10, são da pesquisa Perfil do Endividamento do Consumidor em Fortaleza, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC) da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE).

A pesquisa mostrou ainda que 21,3% da população da Capital está com contas ou dívidas em atraso, quantidade que cresceu 0,2 p.p. em relação à registrada em agosto, quando era 21,1%. Porém, diminuiu 3 p.p. se comparado com igual período do ano passado (24,3%).