Fortaleza e Sobral aparecem entre 200 municípios mais competitivos do Brasil

Fortaleza aparece entre os 100 mais competitivos também nos pilares inovação e dinanismo econômico e acesso à educação Crédito: FCO FONTENELE

Apenas dois dos 14 municípios cearenses com população igual ou superior a 80 mil habitantes aparecem entre os 200 mais competitivos do Brasil, conforme ranking elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP): Fortaleza, na 96ª colocação, e Sobral, na 161ª. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ao todo, 404 municípios, que representam 60% da população brasileira, foram avaliados em três dimensões, 13 pilares socioeconômicos e 65 indicadores. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No caso de Fortaleza, o principal destaque foi o funcionamento da máquina pública, avaliado como o sexto melhor do País.

Já o município de Sobral aparece na 161ª posição. Liderando nacionalmente, contudo, o quesito qualidade da educação e aparece nas 100 primeiras posições em outros quatro pilares: acesso à saúde (14ª), capital humano (31ª), meio ambiente (34ª) e acesso à educação (45ª). Por outro lado, o município é o penúltimo em termos de segurança. Sobral é o município com o maior número de pilares entre os 100 mais competitivos, cinco no total Crédito: JÚLIO CAESAR Na sequência dos municípios cearenses mais bem ranqueados aparecem duas cidades do Cariri: Crato, na 236ª colocação geral, e Juazeiro do Norte, na 263ª posição. O pilar mais competitivo da gestão cratense é o meio ambiente, que aparece como a 9ª melhor gestão do País. Como ponto fraco, o município patina em termos de inserção econômica, figurando apenas na 378ª posição.

Já a cidade vizinha, Juazeiro do Norte, tem comportamento semelhante entre seus extremos de pilares mais e menos desenvolvidos, embora com posições diferentes. Apresenta-se como a 90ª melhor competitividade ambiental e um pouco melhor ranqueada em termos de inserção econômica, aparecendo na 369ª colocação. Os demais municípios cearenses ranqueados são: Iguatu (265ª), Maracanaú (267ª), Itapipoca (280ª), Tianguá (287ª), Quixadá (297ª), Caucaia (307ª), Pacatuba (317ª), Quixeramobim (327ª), Maranguape (330ª) e Aquiraz (342ª). Município 'estreante' Com base no Censo de 2022, Quixeramobim passou a figurar no ranking do CLP, no lugar de Aracati (que viu sua população ser reduzida em 12 anos) apenas nesta edição, que é a quinta realizada pelo centro de pesquisa.

Apesar de estreante, o município do Sertão Central já figura entre os 100 mais competitivos do País em quatro pilares, com destaque para qualidade de educação (4ª posição), acesso à educação (19ª), meio ambiente (23ª) e acesso à saúde (100ª). Por outro lado, a cidade é a antepenúltima no pilar inovação e dinamismo econômico. Na última posição, entre os municípios mais competitivos do Ceará, aparece Aquiraz, que a despeito da baixa colocação geral, aparece bem ranqueado nos quesitos: acesso à educação (15ª posição), acesso à saúde (75ª) e telecomunicações (77ª). Nesse último pilar, o município da Região Metropolitana de Fortaleza, possui a maior competitividade no Estado. O pior desempenho de Aquiraz é no quesito segurança, onde aparece na nona pior colocação nacional.