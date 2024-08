Nova pesquisa aponta queda de 40% da extrema pobreza no Brasil em 2023

o Nordeste é a região do Brasil com o maior percentual de extrema pobreza Crédito: Samuel Setubal

A população brasileira em extrema pobreza diminuiu 40% em um ano. A queda foi observada em todas as regiões do País, além de ter sido mais significativa em mulheres negras, com uma redução de 45,2%. Dentre as regiões, o segundo maior decréscimo ocorreu no Nordeste (de 4,7% para 2,7%). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Entretanto, o Nordeste é a região com o maior percentual de extremamente pobres (2,7%). Os dados são do relatório de 2024 do Observatório Brasileiro das Desigualdades, publicado na última terça-feira, 27, e se referem ao ano de 2023. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As demais regiões também recuaram. No Sudeste, a desigualdade foi de 2% para 1,3%, enquanto que no Sul foi de 1,7% para 1% e o Norte apresentou recuo de 3,6% para 2%.

De acordo com nota divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o aumento no rendimento mensal dos trabalhadores e a queda da taxa de desemprego são fatores que influenciam na diminuição da extrema pobreza no país. “Isso mostra que estamos no caminho certo. Cada vez mais tirar da fome, da extrema pobreza e da pobreza, fazer crescer e melhorar de vida”, apontou o titular do MDS, Wellington Dias. Segundo o que foi apurado pela pesquisa, o índice de desemprego diminuiu 20%. O Norte e o Sudeste tiveram as maiores reduções, 21,7% e 21,3%, respectivamente, e o Nordeste a menor redução, 15,4%.

Já o rendimento médio aumentou 8,3%, sendo maior entre as mulheres do que entre os homens: 9,6% contra 7,7%. Rendimento Porém, mesmo com o rendimento aumentando mais, em 2023, homens ganhavam R$ 3.252,00, enquanto as mulheres ganhavam R$ 2.386,00, ou seja, a remuneração das mulheres é 27% menor que a dos homens. Ao acrescentar o recorte racial se observa que pessoas negras ganhavam R$ 2.149,00, em média, enquanto as não negras ganhavam R$ 3.668,00. Dessa forma, os negros possuem um rendimento mensal médio 41% menor do que não negros.

Vale ressaltar que o rendimento médio no Nordeste é o menor do Brasil, sendo de R$ 1847 em 2023. Na região com o maior rendimento, centro-oeste, o valor é R$ 3310, ou seja, 55,8% mais alto. Em relação à escolaridade, segundo dados do Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF) de 2018, 29,4% da população brasileira entre 15 e 64 anos era considerada analfabeta funcional. Dentre as regiões, o Nordeste é a que possui a maior taxa, com 42,1% desse público sendo analfabeto funcional. O relatório também apresenta que, em 2023, apenas 33,2% das crianças de 0 a 3 anos estavam matriculadas em creches, a meta do Plano Nacional de Educação (PNE) é de 50%.

Esse índice muda também de acordo com a região, por exemplo, a diferença em ponto percentual (p.p.) entre a região com maior acesso, Sul (43,1%), e a de menor, Norte (17,1%), é de 26 p.p. Veja os índices dos outros territórios do País: Nordeste 26.5



Centro-Oeste 28.4



Sudeste 40.2 No que se refere ao ensino médio, o levantamento indica que o número de estudantes aumentou 0,3 p.p. de 2022 para 2023, o crescimento maior foi observado entre os homens, enquanto o número de mulheres diminuiu. “Para este resultado tivemos a maior contribuição vinda dos estados do Nordeste com 3,9 pontos percentuais de aumento atribuídos a maior participação de meninos negros e não negros”, apresenta o relatório.