40% dos cearenses preferem almoçar em buffet de preço fixo, aponta pesquisa

Os dados foram obtidos por meio de entrevista com 4.308 usuários do benefício de vale-refeição da empresa em todo o Brasil Crédito: Reprodução/Adobe Stock

Cerca de 40% dos cearenses preferem almoçar em restaurantes de buffet com preço fixo. É o que aponta o levantamento realizado pela Pluxee, parceira em benefícios e engajamento para trabalhadores. Os dados foram obtidos por meio de entrevista com 4.308 usuários do benefício de vale-refeição da empresa em todo o Brasil para identificar os hábitos alimentares do trabalhador brasileiro durante o horário do almoço.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A segunda modalidade preferida dos cearenses é o restaurante por quilo, com 34%. No momento de montar o prato no local, 41% dos cearenses responderam que não pensam no peso dos alimentos e fazem a refeição conforme sua vontade.

"No Ceará, essa tendência se confirma com a escolha por restaurantes com buffet de preço fixo, que se destacam por oferecer uma variedade de opções a um custo acessível e previsível. O trabalhador opta por locais onde sabe exatamente quanto vai gastar." Além disso, os restaurantes que oferecem refeições por quilo ou preço fixo se tornam mais atraentes para quem quer economizar, considerando que, em média, o custo de uma refeição completa no Brasil em 2024 é de R$ 51,61. Isso representa um aumento de 10,8% em relação ao preço médio de R$ 46,60 do ano anterior, conforme revelado em um levantamento anual realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT).

Sobre as bebidas, 20% dos entrevistados cearenses escolhem tomar refrigerante durante o almoço, 34% optam por suco, 6% água comum gratuita e 3% água sem gás. Outros 37% ainda responderam não ter o hábito de consumir bebidas ao almoçar. O café após a refeição é consumido por 8%, mesmo se houver custo. Já 23% optam pela bebida gratuita, 28% preferem tomar o café no trabalho como forma de economizar e 40% não costumam tomar café após o almoço. Em relação à sobremesa, 60% dos cearenses entrevistados não comem sobremesa após a refeição, enquanto 6% geralmente pedem algo do cardápio ou pegam no próprio buffet.

Por outro lado, 12% consomem fruta ou salada de fruta trazidos de casa, 8% compram um doce industrializado fora do restaurante, em supermercados e docerias; 6% preferem comprar fruta e 6% geralmente compram chocolate ou paçoca no próprio restaurante. O consumo de doces industrializados no caixa do restaurante, no momento em que paga a conta, também foi apontado pelo estudo da Pluxee. Entre os cearenses, 50% compram esses itens pela praticidade e agilidade, pois conseguem comer enquanto voltam para o emprego. A outra metade consome pela vontade de comer doce após a refeição, mas gastando menos.



Cenário nacional No Brasil, o cenário é de empate: a opção favorita entre aqueles que almoçam fora durante o horário comercial são os restaurantes que servem refeições por quilo ou em buffets com preço fixo. Ou seja, ambas as escolhas foram indicadas por 33% dos entrevistados cada.

De acordo com Luiz Louzada, diretor comercial da Pluxee, a conjuntura econômica exerce um impacto direto nas decisões de consumo dos trabalhadores, particularmente no que diz respeito à seleção de estabelecimentos para alimentação. "Embora a economia esteja demonstrando sinais positivos de recuperação e a inflação apresenta uma trajetória ligeiramente decrescente em comparação com o ano anterior, ainda observamos um aumento nominal no valor da refeição média. Isso sugere que os operadores de restaurantes, apesar da pressão no setor, começaram a transferir parte do encargo dos custos crescentes de insumos para os consumidores."