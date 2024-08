Empresas de vale-alimentação travam disputa histórica e recorrem ao Cade

Quase cinquenta anos após a criação do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), o mercado de benefícios passa hoje por um de seus momentos mais estressados com os conflitos entre as novas empresas e as chamadas "ticketeiras". De um lado, estão nomes conhecidos pela geração Z, como iFood, Swile, Flash e Caju. Do outro, as tradicionais Ticket, VR, Alelo e Pluxee (antiga Sodexo).

No último mês, as disputas ganharam novos capítulos tanto na Justiça quanto no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), enquanto o mercado espera que o governo regulamente um decreto de 2021 que prometeu mais flexibilidade ao setor.

Segundo apurou o Broadcast(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o Cade instaurou, há cerca de um mês, um procedimento preparatório para investigar se Ticket, VR, Alelo e Pluxee praticam o chamado "rebate". A denúncia foi apresentada por Swile e Caju, que acusam as tradicionais de fecharem contratos com os departamentos de Recursos Humanos das empresas oferecendo vantagens indevidas.