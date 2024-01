Restaurantes para comer e beber de graça no aniversário em Fortaleza

Por isso, o Vida&Arte preparou uma lista com os principais restaurantes de Fortaleza que oferecem comida de graça para aniversariantes do dia.

9 restaurantes para comer e beber de graça em seu aniversário em Fortaleza

Confira as opções:

1. Gran Marquise



No hotel com vista para a Orla de Fortaleza, o aniversariante tem direito a uma refeição toda de graça. Que inclui entrada com caipirinha, prato principal e sobremesa, além da famosa feijoada do restaurante. Uma das opções também é um café da manhã cinco estrelas.

A promoção é válida durante todo o mês de aniversário, mas precisa estar acompanhada de uma pessoa adulta pagante e apresentar documento de identificação.

Telefone para reservas: (85) 4006.5000

Instagram: @granmarquise

Onde: Av. Beira Mar, 3980 - Mucuripe



2. Fogo Campeiro



Outra opção de local que também dá cortesia no dia do seu aniversário é o Fogo Campeiro. A partir de 11 adultos, o aniversariante não paga o rodízio. Os valores variam de R$ 67,90 a R$74,90, dependendo do dia e horário.

WhatsApp: (85) 98214-4422

Instagram: @fogocampeirobezerra e @fogocampeirosul

Onde: Av. Bezerra de Menezes, 2018 - São Gerardo; Av. Washington Soares, 4718 - Edson Queiroz



3. Madero



Conhecido por ter um dos hambúrgueres mais gostosos do Brasil, o Madero garante uma sobremesa ao cliente que for comemorar seu aniversário no restaurante. Trata-se do brownie com calda de chocolate e sorvete de baunilha, que vem acompanhado de uma vela para você cantar seu parabéns.

Contato: (85) 3512-0196 (Shopping Iguatemi Bosque) ou (85) 3111-6033 (Shopping RioMar Fortaleza)

Instagram: @maderobrasil

Onde: Shopping Iguatemi Bosque, Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz;

Shopping RioMar Fortaleza, R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu

4. JP Steakhouse



O JP Steakhouse possui um espaço aconchegante e um cardápio delicioso. O restaurante além de oferecer rodízio de carnes com buffet à vontade, também inclui sushi e saladas. Os aniversariantes que vão comemorar no local e levam pelo menos 8 convidados adultos ganham o rodízio de cortesia, mediante comprovação da data de nascimento com documento.