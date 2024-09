Jaguaruana terá novo parque solar com investimento de R$ 630 milhões

A Kroma Energia, comercializadora de energia do Nordeste, assinou o contrato de R$ 630 milhões com a WEG, empresa global de eletrônicos, para a construção de um parque solar em Jaguaruana, município 185,99 quilômetros (km) de Fortaleza, na região do Vale do Jaguaribe.

Assinado na última quarta-feira, 28, o projeto Complexo Arapuá tem previsão para iniciar sua operação no primeiro trimestre de 2023, com uma capacidade instalada de 250 megawatt-pico (MWp).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A parceria irá fornecer escopo completo com os módulos fotovoltaicos, trackers, inversores, subestação de energia e bay de conexão com a concessionária local, contemplando engenharia e montagem eletromecânica.