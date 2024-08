Veja quem são os nove bilionários do Ceará em 2024

Estado tem a maior participação do Nordeste, de acordo com a lista da Forbes

O Ceará tem nove pessoas integrando a Lista Forbes Bilionários Brasileiros 2024. O número faz o Estado ser o primeiro do Nordeste com a maior participação e o sétimo do Brasil. Veja abaixo quem são:

1º: Mário Araripe (Casa dos Ventos)

Fortuna: R$ 15,93 bilhões



Posição no Brasil: 22º



Posição no Ceará em 2023: 4º



Posição no Brasil em 2023: 93º



Fortuna em 2023: R$ 3,8 bilhões

2º: Candido Pinheiro Koren de Lima (Hapvida Notredame Intermédica)