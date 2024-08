Indústria de "games" projeta faturamento de R$ 10 milhões no Ceará em 2024

Somente no ano passado, foram investidos mais de R$ 1 milhão no setor cearense de games. Crédito: Dragos Condrea/DC Studio/Freepik

A indústria de “games” ou jogos eletrônicos projeta um faturamento de R$ 10 milhões e um investimento de R$ 1,65 milhão no Ceará em 2024. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A estimativa é que ocorram 58 projetos, 330 postos de trabalho – que não são de exclusividade cearense devido ao trabalho remoto –, 20 eventos, 50 profissionais formados, 30 empregados a cada seis meses, 16 propriedades intelectuais e 20 empresas fazendo negócios no Estado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os dados foram apresentados pelo diretor-executivo da Associação Cearense de Desenvolvedores de Jogos (Ascende Jogos) e CEO do Instituto Bojogá, Daniel Gularte.

O gestor palestrou sobre “Oportunidades na indústria de jogos do Ceará” na sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE), nesta sexta-feira, 30. Foto: Lucas Diniz/Fecomércio-CE "A ideia é que o dinheiro circule dentro do Estado", conforme o presidente da Câmara de Tecnologia e Inovação da Fecomércio-CE, Ranieri Medeiros. Daniel destaca, em primeiro lugar, que a indústria de games é completamente diferente dos “Bets”, isto é, dos jogos de apostas esportivas, dos jogos do “tigrinho” e cassinos.

A partir disso, o especialista pontua que o Ceará tem um grande potencial no mercado nacional e até mesmo mundial de games, inclusive com a criação do Plano Setorial da Indústria de Jogos do Ceará 2023-2028 (Progames-CE). O documento foi promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), no contexto de execução do Programa Sebrae de Games, e realizado pela Ascende Jogos, que disse buscar financiamentos com o Banco do Nordeste (BNB). O contexto de faturamento dos games no Estado tem se expandido de forma considerável desde a pandemia de covid-19.

Em 2020, por exemplo, o faturamento das empresas cearenses girava em torno de R$ 1 milhão, passando para R$ 3 milhões em 2021 e R$ 7 milhões em 2022, segundo Daniel. Somente no ano passado, o CEO informa que foram investidos mais de R$ 1 milhão no setor cearense de games. “Nossa meta é criar um ambiente de produção mais independente, capaz de se abrir para o mundo, com a possibilidade de Fortaleza se tornar um polo relevante de produção de games. Tudo isso é muito possível, pois o que se faz aqui é o que se faz no mundo”, diz.