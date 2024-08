Concursos do Ibama e do ICMBio com 810 vagas são autorizados

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou as realizações de concursos públicos para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), com 460 vagas, e para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com 350.

As medidas foram assinadas pela ministra da pasta, Esther Dweck, e publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 30.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para o Ibama, são 330 oportunidades para o cargo de analista ambiental e 130 para analista administrativo.