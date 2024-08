Governo do Ceará anuncia concurso para a Procuradoria Geral do Estado

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que prepara um concurso para a Procuradoria Geral do Estado do Ceará (PGE-CE) durante transmissão nas redes sociais nesta quarta-feira, 28.

A Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece) vai realizar o certame e a contratação será publicada no Diário Oficial do Estado na noite desta quarta-feira, 28.

"Daqui a pouco nós teremos o edital e tenho certeza que teremos gente do Brasil inteiro. Então, estude cada vez mais", disse sem revelar datas.