Térmica da Ceiba Energy no Pecém fecha contrato com a Cegás

Porto do Pecém Crédito: FÁBIO LIMA

Acordo reafirma cenário energético no Ceará Miguel Nery, diretor-presidente da Companhia, afirmou que o Estado está se consolidando como um polo atrativo para investimentos no setor de energia. "Este acordo é um marco para o avanço do setor de gás no Ceará, e reforça o compromisso da Cegás com a excelência na prestação de serviços e na promoção do desenvolvimento sustentável”, destacou Nery. Ronan Dias, CEO da UTE Jandaia, reforça o crescimento do cenário energético e reconhece o papel do Sistema Interligado Nacional (SIN).