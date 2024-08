Ceará é o segundo estado do Nordeste com o maior número de superinteligentes

O Ceará é o segundo estado do Nordeste com o maior número de pessoas consideradas superinteligentes, com 46. Conforme mapeamento feito pela Associação Mensa Brasil, divulgado no último dia 18, a unidade federativa fica atrás apenas da Bahia, que contabiliza 134 indivíduos desse porte.

No levantamento feito pela associação, a Bahia é o estado do Nordeste que aparece com o maior número de pessoas consideradas superinteligentes, com 134 indivíduos se encaixando nesse perfil. Em seguida aparecem no mapeamento: Ceará (46), Pernambuco (45), Rio grande do Norte (28) e Paraíba (27).

Entre os superdotados cearenses, 37 (80%) são do sexo masculino e nove são do sexo feminino. Idades dos indivíduos classificados dessa forma no Estado vão de 4 a 58 anos.

Considerando a faixa etária dos superinteligentes localizados no Ceará, 17 são crianças, o que equivale a 36% do total identificados no Estado. Por esse recorte a unidade federativa aparece em terceiro no Nordeste. Cinco primeiros são: Bahia (53), Pernambuco (19), Ceará (17), Maranhão (10) e Paraíba (10).