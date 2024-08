Quase 80% da renda das famílias em extrema pobreza no Nordeste vem de programas sociais

Da população do Nordeste extremamente pobre que trabalha 96,3% são informais Crédito: FÁBIO LIMA

O estudo mostra que, no Nordeste, a principal fonte de renda advém do trabalho, 65,7%, enquanto os programas sociais se responsabilizam por 9,7%. Entretanto, a dependência em relação aos auxílios do Governo permanece como a maior do Brasil. Vale ressaltar que na Região 40,5% dos domicílios eram beneficiados por pelo menos um programa social. No País esse percentual era de 23%. De acordo com o Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da FGV, a menor participação das atividades remuneradas na renda familiar dos nordestinos representa a “dificuldade de inserção no mercado de trabalho”.

“A capacidade de acessar bons empregos e de gerar renda através do trabalho determina, em grande medida, as condições de vida das famílias”, destaca. No Nordeste, 54,4% dos indivíduos maiores de 14 anos, que possuem ou estão à procura de um emprego, estão no mercado de trabalho. A Região possui o menor índice de ocupação do Brasil, além de ser 7 p.p. menor que o índice nacional (62,4%). A taxa de ocupação diminuiu para 29,5%, no Nordeste, e para 31,6%, no Brasil, sendo considerada apenas a população extremamente pobre. Desse montante, 96,3% e 93% são informais, respectivamente.