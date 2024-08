Gasolina e etanol ficam mais caros no Ceará em agosto; Veja preços

Os dados se referem ao valor dos combustíveis no fechamento de julho em comparação com primeira quinzena de agosto e foram computados pela Edenred Ticket Log

O preço da gasolina e do etanol ficaram mais caros em todos os estados do Nordeste, o aumento médio foi de 2,05% e 2,73%, respectivamente. Entretanto, a região foi a única a apresentar redução no preço do diesel comum, de 0,96%.

Os dados são referentes à análise mais recente do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL) e comparam o valor dos combustíveis no fechamento de julho em relação à primeira quinzena de agosto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com o diretor-geral de mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina, a ampliação do valor foi reflexo do “último reajuste anunciado pela Petrobras no início de julho”, destacou.