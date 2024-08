Feirão do Turismo promove descontos de até 45% em hospedagens; veja como obter

Feirão oferece descontos em atrações turísticas de 14 estados, inclusive o Ceará, neste fim de semana Crédito: Samuel Setubal

Fortaleza e mais 13 cidades promovem simultaneamente a primeira edição do Feirão do Turismo: Conheça o Brasil. O projeto oferece descontos de até 45% em hospedagens, 30% em passagens aéreas e ainda conta com pacotes de turismo e passeios. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No ambiente online, o Feirão iniciou às 18 horas dessa sexta-feira, 23, e segue até às 23h59 da segunda-feira, 26. Na Capital, a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) montou estrutura para recepção presencial no shopping RioMar Fortaleza. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Caso prefira a opção online, basta acessar o site feirao.turismo.gov.br, que vai reunir a lista dos participantes por estado.

Além do Ceará, oferecem opções de turismo com desconto os estados do Amapá, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins. CAUCAIA, CEARÁ, BRASIL,14.06.2024: Yrwana Albuquerque, secretária de turismo. Instituto Winds for Future apresenta resultados do Kite for the Ocean 23/24 e entrega certificados. Crédito: FÁBIO LIMA No Ceará, a titular da Setur-CE, Yrwana Albuquerque, destaca que o Feirão é uma oportunidade para movimentar a cadeia de turismo do Estado. Também estão mobilizados os receptivos e rotas turísticas organizadas, com serviços de transfers, por exemplo. Para Yrwana, os descontos permitem compras de passagens para destinos nacionais, mas também oferecem ótima oportunidade para que o cearense conheça destinos dentro do Ceará.

O Beach Park, maior parque aquático das Américas, de acordo com a premiação Travellers' Choice - Best of the Best, promovida pelo site de viagens TripAdvisor, vai participar com oferta em seus resorts. Outro participante é o Grupo Alchymist, que vai ofertar condições especiais para o seu novo equipamento, o Alchymist Prehistoric Park, que fica localizado na Praia do Cumbuco, em Caucaia. Programa quer incentivar turismo nacional com passagens mais baratas Crédito:

Além das promoções turísticas, o Feirão ainda conta com ofertas de crédito pela Caixa e Banco do Brasil para financiar quem queira viajar. "Temos mostrado ao mundo que somos um país estável, que respeita a diversidade, com uma economia forte e uma democracia consolidada. O nosso horizonte é animador e tenho a convicção de que a promoção do Feirão contribuirá para o objetivo do governo federal de fortalecer o turismo como instrumento de desenvolvimento econômico e social sustentável do nosso país", ressaltou o ministro do Turismo, Celso Sabino. Em relação às passagens aéreas, as companhias Gol e Latam oferecem descontos nos trechos. No caso da primeira, trechos nacionais custam a partir de R$ 134,90 a partir do Feirão.