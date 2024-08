As receitas com leite de coco ajudam a incorporar um toque tropical e cremoso aos pratos. Este ingrediente versátil, conhecido por seu sabor suave e textura rica, pode ser usado em uma variedade de preparações, desde pratos principais e acompanhamentos, até sobremesas. A presença do leite de coco em receitas não só eleva o sabor, mas também adiciona um ingrediente nutritivo.

Veja abaixo 5 receitas práticas e deliciosas com leite de coco!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Frango ao curry com leite de coco

Ingredientes

500 g de peito de frango em cubos

em cubos 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de gengibre ralado

2 colheres de sopa de curry em pó

200 ml de leite de coco

1 tomate picado

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Coentro picado para finalizar

Modo de Preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola picada e refogue até ficar dourada. Acrescente o alho e o gengibre e refogue por mais 2 minutos. Adicione os cubos de frango à panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue até que o frango esteja dourado. Adicione o curry e misture. Adicione o leite de coco e o tomate picado, reduza o fogo e deixe cozinhar por aproximadamente 15 minutos ou até obter um molho espesso. Finalize com coentro picado. Sirva em seguida.