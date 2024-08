Receita bruta dos serviços do CE esteve entre as 3 maiores do Nordeste em 2022

O segmento que mais empregou no Ceará foi o de Serviços profissionais, administrativos e complementares Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Com receita bruta de R$ 52,4 bilhões, o Ceará concentra 18% da receita do setor de serviços do Nordeste. O resultado foi o terceiro maior entre os estados da região, abaixo apenas da participação da Bahia (30,8%) e de Pernambuco (21,3%). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados são da Pesquisa Anual de Serviços (PAS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e retratam as características estruturais da oferta de serviços não financeiros pelas empresas brasileiras. A edição divulgada nesta quarta-feira, 28, é referente ao ano de 2022. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com o levantamento, o crescimento da receita no Estado foi o maior no Nordeste, a sua contribuição passou de 15,6% para 18% entre os anos de 2013 a 2022.

O número de pessoas ocupadas na Unidade de Federação teve aumentou de 29%, o que representou um montante de 89,5 mil trabalhadores a mais, se comparado o ano de 2013 com 2022. Dos segmentos, três se destacaram com o número de pessoas empregadas: Serviços profissionais, administrativos e complementares: 194 mil pessoas



Serviços prestados principalmente às famílias: 73,2 mil pessoas



Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio: 53 mil pessoas Cenário do Nordeste Em contrapartida ao observado no Ceará, a receita bruta do setor de serviços no Nordeste foi a que teve maior redução do Brasil, e decresceu de 10,4% para 9,8%. Outro destaque da região foi o salário médio mensal, que foi o pior do País. Os trabalhadores do ramo no Nordeste recebem 1,6 salário mínimo (s.m.).

O resultado foi 1,1 s.m. menor do que o apresentado na região com o maior rendimento médio, o sudeste (2,7 s.m.), e 0,7 s.m. menor do que a remuneração média nacional (2,3 s.m.). Dos sete serviços analisados pela pesquisa no Nordeste, apenas no de serviços de informação e comunicação o salário foi maior que a média nacional, com 2,5 s.m. ao mês. Confira a remuneração média de cada serviço no Nordeste: Atividades imobiliárias: 1,2 s;m.



Serviços de manutenção e reparação: 1,2 s;m.



Serviços prestados principalmente às famílias: 1,3 s.m.



Serviços profissionais, administrativos e complementares: 1,5 s.m.



Outras atividades de serviços: 1,9 s.m.



Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio: 2,2 s.m.



Serviços de informação e comunicação: 2,5 s.m. Cenário Nacional No Brasil, o setor de prestação de serviços não financeiros abrangeu 1,6 milhão de empresas ativas e 14,2 milhões de pessoas ocupadas, montante que representou um recorde na série histórica que começou em 2007 e um valor 13,9% maior do que o observado em 2013.