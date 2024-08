Tribunal de Contas do Estado aprova contas do Governo do Ceará, com ressalvas

Agora, será enviado para análise e consideração da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). O presidente do TCE, Rholden Botelho de Queiroz, pontua que o momento é importante para a democracia, quando o cidadão precisa acompanhar como o dinheiro arrecadado é gasto ao longo do exercício. “É a norma mais relevante depois da Constituição, e como esse orçamento é executado deve ser a maior preocupação dos cidadãos.”

O relator Valdomiro Távora explica que um dos pontos de ressalva do parecer foi a segurança pública, pois, apesar dos investimentos na área serem significativos, os resultados ainda deixam a desejar. “O Estado precisa fazer auditorias para entender por que os investimentos não estão atingindo os objetivos desejados.” Todavia, Valdomiro destaca que o problema da segurança não é exclusivo do Ceará, mas se reflete ao longo do País.

“É uma questão complicada, porque, segundo a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), se o Estado investe constantemente nele, ele deveria ser considerado dependente”, detalha Valdomiro. No que tange o total de investimentos do Estado, o TCE afirma que os R$ 2,75 bilhões executados em 2023 foram 31,82% menores quando comparados ao exercício anterior, incluindo um recuo de 36,69% nos investimentos da educação, que ficou com R$ 417 milhões no ano passado. O órgão chama atenção do governo sobre os tópicos. “Caso o percentual de investimentos persista em tendência de baixa, teremos como consequência uma perda do potencial competitivo do Ceará, frente aos demais entes estaduais.