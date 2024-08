Transição energética deve atrair R$ 2 trilhões em investimentos, diz MME

Lula e Silveira assinaram política de transição durante reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Energética, na sede do Ministério de Minas e Energia. Crédito: Ricardo Stuckert /Presidência da República

O Conselho Nacional de Política Energética aprovou a Política Nacional de Transição Energética nesta segunda-feira, 26, em reunião liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo ministro de Minas e Energia (MME), Alexandre Silveira. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O País terá potencial para receber R$ 2 trilhões em investimentos na economia verde em dez anos, nas áreas de energia elétrica limpa e renovável, combustíveis sustentáveis de baixo carbono e mineração sustentável para a transição energética. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O documento agrega diretrizes para nortear a estratégia nacional no setor, no intuito de reforçar compromissos do Governo Federal para a redução da emissão de gases de efeito estufa, além de voltar-se à geração de empregos.

“É o renascimento da indústria do Brasil em bases sustentáveis. É agregação de valor ao produto brasileiro produzido com energia limpa e renovável, é oportunidade para impulsionar o uso do nosso conteúdo local”, disse o ministro. Entenda a política A implementação da política se baseia em dois instrumentos centrais, com a criação do Fórum Nacional de Transição Energética (Fonte) para ouvir a opinião pública de diversos atores. Segundo o governo, o diálogo da sociedade civil é essencial neste cenário. Outro ponto será o estabelecimento de recomendações ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) por meio de um fórum consultivo permanente. “Um espaço ativo, político-democrático, de diálogo, escuta e acolhimento de proposições”, explica o MME.