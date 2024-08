Inscrições para o Fies acabam nesta terça-feira, dia 27

Inscrições podem ser realizadas até hoje, 27 de agosto Crédito: JÚLIO CAESAR

Após a complementação da inscrição, o candidato deve comparecer à comissão da instituição de ensino superior responsável pela análise das informações prestadas no ato da inscrição de ensino para validá-las, em até cinco dias, contados a partir da data de complementação da inscrição. O candidato será avisado, caso o valor por semestre do curso escolhido ultrapasse o máximo do financiamento permitido pelo programa, de R$ 60 mil para medicina e R$ 42.983,70 para os demais cursos. Se a comissão validar a inscrição em até dez dias o pré-selecionado do Fies deve comparecer ao banco onde será contratado o financiamento com a documentação exigida. Somente após a aprovação pelo agente financeiro o candidato poderá assinar o contrato que vai financiar as mensalidades da faculdade particular.

A apresentação de informações ou documentos falsos implicará na reprovação do candidato no processo seletivo do Fies. Critérios para concorrer Podem se inscrever no Fies Seleção quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, com nota no Exame válida até o momento anterior à abertura das inscrições prevista neste edital. É preciso ainda que ele tenha obtido média aritmética das notas nas 5 provas igual ou superior a 450 pontos, e nota na prova de redação superior a zero, assim como não tenha participado no referido Exame como "treineiro".