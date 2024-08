Ceará tinha segundo maior número de MEIs inscritos no CadÚnico em 2022

Percentual no CadÚnico indica participação de MEIs em programas como o Bolsa Família Crédito: © Lyon Santos/ MDS

Com 437.650 microempreendedores individuais (MEIs) cadastrados, o Ceará apresentava, em 2022, o segundo maior percentual dessa modalidade de trabalho com inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal. No total, eram 41,2% desse total, segundo divulgou nesta quarta-feira, 21, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A liderança é da Bahia, com 41,3% de 774.505. A marca indica ainda a participação desse público em programas de transferência de renda, como o Bolsa Família.

A quantidade ficou atrás de Bahia (774.505) e Pernambuco (449.837), mas à frente dos demais seis estados da Região. Veja a quantidade de MEIs por estado do Nordeste em 2022 Bahia: 774.505

Pernambuco: 449.837

Ceará: 437.650

Paraíba: 196.613

Rio Grande do Norte: 176.949

Maranhão: 173.741

Alagoas: 143.783

Piauí: 114.065

Sergipe: 98.570 Nordeste com a segunda maior quantidade de MEIs do País A soma dos nove estados atesta a existência de 2.565.713 MEIs em atividade no Nordeste brasileiro em 2022. A marca é a segunda maior do País entre as regiões. Confira: