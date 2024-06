Número de negativados cai 4,1% em maio no Ceará

Comparação é com o mesmo período do ano passado. Dados são do SPC em parceria com a FCDL-CE

A queda no número de negativados no Ceará caiu 4,1% em maio deste ano em comparação com o mesmo período de 2023.

Os dados são do Indicador de Inadimplência do Serviço de Proteção ao Crédito Brasil (SPC) em parceria com a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE), publicados por meio do Radar do Varejo Cearense.

O detalhamento do indicador mostra que 10,5% do total de negativados do Estado têm atrasos de até 90 dias. Outra indicação do levantamento é que 32,7% têm dívidas que somam até R$ 500.