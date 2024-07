Com aumento de 5,3%, Ceará bate recorde de vendas do varejo em maio

Os dados são do Radar do Varejo Cearense, levantamento da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) Crédito: FÁBIO LIMA

O Ceará apresentou um aumento de 5,3% nas vendas do varejo ampliado, que inclui todas as segmentações do comércio. O índice ficou acima da média nacional que registrou um avanço de 0,8%. No acumulado do ano, que compara o período de janeiro a maio de 2024 ante 2023, o setor acumula alta de 8,8%, também acima da média nacional. Com esse resultado, as vendas de maio atingiram um recorde para o Estado. Os dados são do Radar do Varejo Cearense, levantamento da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), e leva em conta o período compreendido entre maio de 2024 e o mês anterior.