PGE lança programa Regulariza Ceará para facilitar quitação de dívidas ativas

A Procuradoria-Geral do Estado do Ceará ( PGE ) anunciou nessa sexta-feira, 16, o lançamento do programa Regulariza Ceará , uma nova iniciativa voltada para a resolução de litígios relacionados a créditos da Fazenda Pública.

A entidade destaca, ainda, que os editais do programa serão publicados em breve no site da própria PGE.

Ela será aplicada de forma imediata a débitos já inscritos em dívidas ativas e revogará disposições anteriores contrárias aos novos normativos, informa a Instrução Normativa PGE Nº 05, publicada no Diário Oficial do Estado ( DOE ), na sexta, 16.

Veja como aderir ao Regulariza Ceará

O programa apresenta duas principais modalidades de adesão:

Transação por adesão: Permite que o devedor aceite os termos de um edital publicado pela PGE. As condições e prazos serão especificados no edital disponível no site da Procuradoria.

Permite que o devedor aceite os termos de um edital publicado pela PGE. As condições e prazos serão especificados no edital disponível no site da Procuradoria. Transação individual: Nesse caso, a negociação é realizada diretamente entre o devedor e a PGE, possibilitando ajustes específicos conforme a situação do débito.

Para aderir ao programa, os interessados devem seguir as instruções fornecidas no edital para a transação por adesão ou apresentar uma proposta diretamente à PGE para a transação individual.

A formalização do acordo se dá por um termo de transação, detalhando as obrigações e as consequências do descumprimento, explica a entidade.