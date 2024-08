Siemens vê potencial para investir no Ceará com avanço do H2V

O diretor-presidente (CEO) de eletrificação e automação da Siemens no Brasil, Fabio Koga, acredita que há potencial para investimentos no Ceará com o avanço do hidrogênio verde (H2V) e afirma que a empresa avalia todas as oportunidades.

Entretanto, o cenário ainda depende da aceleração das regulações para que os investidores possam, efetivamente, tomar decisões finais de investimento. A partir deste contexto, a Siemens irá verificar se um plano de negócios fará sentido.

“A Siemens avaliará todas as possibilidades: o que vai ser feito aqui (Ceará), se vai ser aço, amônia, e como podemos nos encaixar nesse contexto”, detalha o CEO em entrevista ao O POVO no evento Fiec Summit, em Fortaleza.