Ceará tem o 3º maior resultado na venda de veículos novos do Brasil

A venda de veículos novos no Ceará cresceu 3,61% em um ano, o resultado foi o melhor desde a pandemia (2021). Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), são quase 133 mil automóveis a mais circulando no Estado, montante que representa o terceiro maior aumento na frota de veículos do Brasil.

Os dados são referentes ao período de junho de 2023 a junho de 2024. De acordo com o Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), em um ano, foram quase R$ 240 milhões destinados pela instituição para financiamento de automóveis no Nordeste.

Além disso, o número de concessões de financiamentos para essa finalidade aumentou 16,48%. A instituição ainda destaca que as cooperativas de crédito têm ganhado cada vez mais espaço na disputa por esse mercado em comparação com bancos tradicionais.