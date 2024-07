Importação de carros chineses cresce 924% em junho no Brasil; entenda

Carros eletrificados: Os dados são do Indicador de Comércio Exterior (Icomex), divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) Crédito: Reprodução/AdobeStock

Os carros chineses foram os principais produtos importados para o Brasil, com um crescimento de 924%, em valor, e participação de 8,8%. O alto percentual, portanto, pressionou a balança comercial do País, assim como a logística portuária. O Nordeste, que terá montadora do setor na Bahia, leva vantagem. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados são do Indicador de Comércio Exterior (Icomex), divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV). De acordo com o levantamento, o superávit da balança comercial em junho de 2024 foi de US$ 6,7 bilhões, uma queda de US$ 3,4 bilhões em relação a junho de 2023. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "A piora no saldo se explica pelo recuo em valor de -1,9% nas exportações e aumento de 14,4% nas importações [...] A liderança nas importações, em termos de volume, foi da China", detalha o indicador.

Conforme o estudo, uma das consequências do aumento das importações, especialmente de veículos elétricos, foi a alteração no cronograma de recomposição das alíquotas para carros elétricos, que funciona da seguinte forma: 10% de Imposto de Importação desde janeiro de 2024

18% em julho de 2024

25% em julho de 2025

35% em julho de 2026

"A razão seria poder assegurar o fortalecimento da produção desses veículos no Brasil", explica o documento. A análise da pauta brasileira de importações da China por categoria de uso na base de dados do Icomex mostra ainda que, no primeiro semestre de 2022, a China explicava 19,2% das importações totais do Brasil de bens duráveis. No igual período de 2024, esse percentual subiu para 51%.



Nesse sentido, economistas da Gep Costdrivers também destacam que a medida afoga a logística portuária chinesa, cuja oferta de embarcações não é capaz de atender a atual demanda. Atualmente, a frota chinesa conta com apenas 33 navios dedicados ao transporte de automóveis, mesmo sendo a maior exportadora mundial. A quantidade é inferior ao Japão, que assumia essa posição anteriormente e contava com 284 navios. Com isso, as embarcações destinadas a outros produtos estão sendo demandadas para suprir esse déficit, o que, em conjunto com os impactos causados pela Crise do Mar Vermelho no Canal de Suez, leva a um aumento de preços de transporte de containers globais. Foi registrado, por exemplo, um aumento de 230% no frete Ásia-América do Sul no período de dezembro de 2023 a julho de 2024. “Apesar de o governo incentivar a produção local, com projetos como o Mover, as iniciativas devem demorar alguns meses, se não anos, para apresentar um impacto significativo”, afirma Rodrigo Scolaro, economista da Gep Costdrivers. "No curto e médio prazo, o mercado brasileiro está sujeito aos possíveis impactos consequentes do aumento nos custos de fretes dos veículos chineses para o país. É esperado que haja um encarecimento além dos impostos, elevando também os valores dos transportes de outros itens, impactados pelo redirecionamento das embarcações para os veículos", complementa.