Beira Mar recebe Feira de Pequenos Negócios do Fortaleza Capacita

Empreendedores do programa Fortaleza Capacita participarão da Feira de Pequenos Negócios que ocorrerá na Avenida Beira Mar a partir desta sexta-feira, 23, até domingo, 25, das 16h às 21h.

A feira é uma iniciativa da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e contará com programação musical com artistas locais e terá acesso livre para todos os públicos.

O evento também beneficiará mulheres do Programa Nossas Guerreiras, além de empreendedoras do Programa Feiras de Pequenos Negócios e costureiras do Projeto Costurando o Futuro.