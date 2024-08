Expectativa para feira LGBT+ é movimentar meio milhão de reais no Nordeste

Empreendedores cearenses participam de feira LGBTQIA+ de empreendedorismo do Nordeste Crédito: Divulgação/Jonnas Duarte

A Transforma Pride, feira LGBT+ do Nordeste, prevê a movimentação de R$ 500 mil neste ano. O evento será realizado nos dias 28 e 29 setembro, em Recife, no Museu Cais do Sertão. A feira já conta com a inscrição de nove cearenses do ramo, que vão expor peças de roupas de moda agênero, produtos artesanais e ecológicos, além de atividades do comércio, gastronomia, saúde, músicas, dentre outros. São esperados cerca de 100 empreendedores e 10 mil visitantes durante a exposição.