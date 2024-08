Fortaleza Liquida sorteia carro elétrico e R$ 50 mil em vale-compras

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 24.11.2023: Loja Americanas do Centro de Fortaleza Crédito: FABIO LIMA / OPOVO

A "Fortaleza Liquida", que ocorre do dia 30 de agosto a 7 de setembro, vai sortear um carro da GWM, modelo ORA 03 SKIN Elétrico, além de R$ 50 mil em vale-compras instantâneos com as raspadinhas premiadas, que serão os próprios cupons da campanha. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Neste ano, além da participação de lojas do Centro e outros corredores e pontos comerciais, a ação contará com a adesão dos principais empreendimentos da cidade: É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Shopping Iguatemi Bosque

Shopping Parangaba

RioMar Fortaleza

RioMar Kennedy

North Shopping Fortaleza

North Shopping Jóquei

Via Sul Shopping

Terrazo Shopping

Giga Mall

Centro Fashion

Grand Shopping Messejana

Mucuripe Center Para participar, basta o consumidor realizar uma compra no valor a partir de R$ 100. A cada compra nesse valor, o cliente ganha um cupom. Se pagar na maquininha do Pagbank ou com cartão Elo, o cliente recebe três cupons. Já caso use o cartão Elo e passe na maquininha do Pagbank, ganha 5 cupons.