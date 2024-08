Portal oferece mais de 1 milhão de bolsas de estudo no Ceará; veja

A Quero Bolsa, portal de bolsas de estudo, está disponibilizando mais de 1 milhão de bolsas de estudo neste segundo semestre de 2024 para graduação nas modalidades presencial, EaD (Educação a Distância) e semipresencial no Ceará. Os descontos podem chegar a 90% durante todo o curso.

"As bolsas de estudo são ideais para pessoas que desejam cursar a faculdade com uma mensalidade que caiba no orçamento, para aqueles que não conquistaram bolsas oferecidas diretamente pelas universidades e não conseguiram ingressar numa universidade pública", diz Jessica Brihy, CMO da Quero Educação.

A iniciativa busca oferecer acesso a instituições de ensino de qualidade distribuídas por todo o País. Além disso, os estudantes podem garantir mensalidades com descontos sem a obrigação de comprovar renda ou ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).