Empresa cearense é selecionada pela Yamaha para implementar Programa de Novos Talentos

A iniciativa da empresa, que começou no dia 19 de agosto e continua até o dia 17 de setembro, é voltada para a capacitação de novos profissionais no setor automotivo

A formação é composta por ensino teórico e prático e irá focar no ensino de mecânica, de eletrônica e de automotiva, além ajudar no desenvolvimentos de habilidades, como trabalho em equipe e empreendedorismo .

A rede possui três lojas , duas em Fortaleza e uma em Sobral. O programa começou na segunda-feira, 19 de agosto, e continua até o dia 17 de setembro, com duração total de quatro semanas.

A concessionária cearense, Terra Motos , foi escolhida pela fabricante de motos japonesa, Yamaha , para realizar o Programa Jovens Talentos Terra Motos , iniciativa da empresa voltada para a capacitação de novos profissionais no setor automotivo .

Os alunos terão aulas presenciais aos sábados e poderão realizar atividades assíncronas na semana por meio da plataforma online.

O diretor do Grupo Agência Peixoto, representante da Yamaha no Ceará, vê o programa como uma forma de “transformar vidas e preparar os futuros profissionais do setor”.