"Vote LGBT": eleições pautam a Parada pela Diversidade Sexual em Fortaleza

“É fundamental e urgente, que a gente seja representado nesses espaços. Em muitos momentos, tivemos candidaturas aliadas que pautaram as questões LGBTQIA+, mas agora a gente visualiza a importância que as candidaturas sejam realmente protagonizadas pelas populações LGBT”, disse Dary Bezerra.

Dary Bezerra, presidenta do Grupo Asa Branca (Grab), organização que idealiza a Parada desde 1999, ressalta que “como este ano é de eleições municipais, então a gente pensa na ampliação dessas candidaturas. Aqui no Ceará, a gente não tem nenhum parlamentar que seja pessoa trans ou travesti. Na Câmara de Fortaleza, apenas uma vereadora é assumidamente LGBTQIA+. Então, esse espaço ainda não é ocupado”.

A 23ª edição da Parada pela Diversidade Sexual ocorre no próximo domingo, 30, na avenida Beira-Mar, em Fortaleza, com concentração a partir das 13 horas. Nesse cenário de eleições municipais, o evento traz o tema “Radicalizar para existir, votar para ocupar”. A proposta é propor uma reflexão sobre a representatividade da população LGBTQIA+ no Parlamento Municipal.

“Para Fortaleza, estamos organizando o Bonde LGBT, um projeto que já passou por várias cidades do Brasil, para replicar tecnologias e iniciativas que já foram implementados no eixo São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, e que são projetos que tiveram impacto nesses territórios”, disse Bru Pereira.

No ato de 2024, a VoteLGBT, organização paulista que busca aumentar a representatividade da população LGBTQIA+ nos espaços da sociedade, especialmente na política, atuará na edição da Parada em Fortaleza. A instituição pretende realizar ações durante o evento, como uma pesquisa eleitoral e também difundir a sua atuação em outros territórios. “Temos interesse em ampliar nosso acesso a outras territorialidades e também difundir algumas tecnologias que a gente já aplica, sobretudo no Sudeste, e que têm funcionado e gerado alguns impactos”, contou Bru Pereira, vice-diretora do VoteLGBT.

Pautas importantes para a comunidade LGBT avançaram no Supremo Tribunal Federal (STF) ao longo dos anos, por exemplo, o enquadramento de homofobia e transfobia como crime de injúria racial e, também, a retificação do nome social e gênero. Para Dary Bezerra, isso “ reverbera nos estados. Em Fortaleza, a gente também segue esse caminho de tentar construir essa pauta no Parlamento. É um avanço na política brasileira que estamos vivenciando”.

A Prefeitura de Fortaleza lançou nessa quinta-feira, 27, o Plano Operacional para a edição deste ano. A Parada pela Diversidade Sexual na Capital é a segunda maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. A previsão é de 800 mil a 1 milhão de pessoas presentes no encontro. O evento, que ocorre anualmente, é organizado pelo Grab por meio da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), com o Governo do Estado.

Mais informações

23ª edição da Parada pela Diversidade Sexual

Data: 30 de junho

Concentração a partir de 13h na Beira-Mar, em Fortaleza, em frente ao Hotel Beira Mar

Saída para cortejo às 17h30