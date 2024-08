Ceará oferta cursos profissionalizantes para migrantes e refugiados

A Secretaria dos Direitos Humanos (Sedih) oferece oportunidades de cursos profissionalizantes para migrantes e refugiados. Ao todo, serão ofertadas 15 vagas para o curso de costura e 25 vagas para a oficina de empreendedorismo, com carga horária de 212 horas e 4 horas, respectivamente.



As inscrições serão realizadas na sexta-feira, 23, das 9h às 12h, na Casa do Migrante, localizada no bairro Presidente Kennedy. As formações serão iniciadas na próxima quarta-feira, 28 de agosto, e acontecem em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac Ceará) e com apoio da Pastoral do Migrante.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com a Sedih, o curso, que é realizado por meio do Programa Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, possui o objetivo de capacitar e incentivar a inserção de migrantes e refugiados que residem nos municípios cearenses ao mercado de trabalho.