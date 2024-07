Fies 2024: inscrições para as vagas remanescentes acabam nesta segunda, 1º de julho

O novo período de inscrições começou no dia 27 de julho e se refere as vagas que não foram ocupadas do primeiro semestre de 2024

As inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2024, referentes ao primeiro semestre do ano, acabam nesta segunda-feira, 1º de julho. Os resultados da ordem de classificação e da pré-seleção serão divulgados na quinta-feira, dia 4 de julho.

Para se inscrever o candidato deve acessar o sistema de seleção do Fies (Fies Seleção), disponível no Portal Acesso Único do MEC. O novo período de adesão se iniciou no dia 27 de junho, e se refere às vagas que não foram preenchidas durante as etapas regulares da seleção.

As oportunidades são destinadas exclusivamente aos estudantes efetivamente matriculados no curso, turno e local de oferta para os quais se inscreveram. É obrigatório que o estudante esteja cursando ou tenha cursado o referido semestre com aproveitamento mínimo de 75%¨das disciplinas.