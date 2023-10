Anime em perfil profissional? Estagiário usa 'Naruto' em plataforma de vídeo e caso repercute

A situação pouco habitual, compartilhada inicialmente no dia 4 de outubro na rede social ‘ X ’ (antigo Twitter), já acumula mais de 3,3 milhões de visualizações e mais de 39 mil curtidas. O acontecimento rendeu diversas respostas de outras pessoas que se identificaram com o ocorrido.

Um estagiário de uma empresa de Curitiba , no Paraná, viralizou após utilizar uma imagem de um personagem do anime ‘ Naruto ’ como foto de perfil profissional no Teams, plataforma de videoconferências gerida pela Microsoft.

De acordo com dados do CareerBuilder, site especializado em carreiras, a Geração Z permanece no mesmo emprego por, em média, 2 anos e 3 meses. Em comparação, os chamados ‘ Baby Boomers ’, nascidos entre 1945 e a primeira metade dos anos 1960, ficam cerca de 8 anos.

Ou seja, uma simples foto de perfil numa rede social, seja profissional ou pessoal, manifesra uma definição particular de cada usuário. Rossi chama atenção para a existência do que define como "componentes de imperfeição", isto é, características comportamentais que representam a individualidade de cada ser humano, especialmente dos jovens.

"É válido que as empresas busquem entender essas formas de comunicação e, por acaso, permitir que seus colaboradores exponham seus universos simbólicos no ambiente corporativo", explica Gabriel Rossi em entrevista ao G1.

A consultora Tatiana Trevisan e as psicólogas Larissa Fonseca e Nadjane Oliveira analisaram a repercussão da foto de perfil do estagiário que viralizou no começo do mês de outubro. Na análise feito ao G1, as especialistas apontam a necessidade das empresas ser explícitas quanto ao comportamento esperado de cada funcionário, desde fotos de perfil até vestimenta.

As organizações também devem dar orientações sobre comportamentos aceitáveis e inadmissíveis no ambiente de trabalho, e oferecer ciclos de capacitação sobre as políticas da casa. Porém, deve-se ter cuidado em plataformas de busca de emprego.

A educadora Marcia Cibele Mendes, em seu perfil no LinkedIn, alerta que a primeira coisa que os recrutadores irão observar nos candidatos em potencial é a foto de perfil.