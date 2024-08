18 de agosto é Dia do Estagiário: saiba tipos, diferença para trainee e mais

O Dia do Estagiário é celebrado com o objetivo de homenagear aqueles que ainda estão cursando a faculdade e de alguma forma estão sendo introduzidos no mercado de trabalho com o intuito de complementar a formação acadêmica com vivência prática Crédito: Reprodução/ Freepik

Comemorado neste domingo, 18 de agosto, o Dia do Estagiário surgiu no Brasil no ano de 1982, a partir do decreto n.º 87.947. Hoje, o estagiário desempenha funções cada vez mais estratégicas nas empresas, exercendo atividades quase que próprias do seu ofício de trabalho. ENTENDA por que o ensino a distância brasileiro precisa mudar

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo Valter Lopes, vice-presidente da Associação Brasileira de Estágios (Abres), "a prática de estágio na área acadêmica durante o curso é completamente necessária", explicando que há diferença significativa entre os estudantes universitários que passam pelo processo de estágio e os que não têm essa experiência.

"O estágio concomitante com o curso teórico é um diferencial determinante para a plena absorção do conhecimento do aluno na sua área de atuação", afirma. Dia do Estagiário: tipos de estágio A Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, define o estágio como o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo do estudante. O estágio é subdividido em alguns tipos, os quais podem ser concomitantes. Entenda abaixo quais são os tipos de estágio e como funcionam:

Estágio Obrigatório

O estágio obrigatório é previsto no projeto pedagógico do curso de graduação. Ele é requisito indispensável para a conclusão e obtenção do diploma. Durante o estágio obrigatório, o estudante coloca em prática os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso, aplicando-os em situações reais de trabalho relacionadas à sua área de estudo. A principal característica do estágio obrigatório é ser uma etapa imprescindível para que o estudante complete sua formação acadêmica. Este tipo de estágio visa proporcionar uma experiência prática que complementa e enriquece o aprendizado teórico, permitindo ao estudante uma imersão mais profunda na sua futura profissão.

Estágio Supervisionado

O estágio supervisionado é uma modalidade de estágio na qual o estudante realiza atividades práticas sob a orientação e supervisão de um profissional experiente. Durante o estágio supervisionado, o estudante tem a oportunidade de desenvolver habilidades específicas da sua futura profissão, além de adquirir uma compreensão mais aprofundada da dinâmica do ambiente de trabalho.



A supervisão de um profissional qualificado proporciona orientação e feedback, contribuindo para o desenvolvimento do estagiário. Estágio Remunerado

O estágio remunerado é a modalidade na qual o estagiário recebe uma compensação financeira pela sua atuação, conhecida como bolsa-auxílio. O valor visa o reconhecimento do trabalho e o engajamento do estagiário durante o período em que está contribuindo para a empresa ou organização. A bolsa-auxílio no estágio remunerado varia de acordo com diversos fatores, incluindo o nível de escolaridade do estagiário, a carga horária semanal e a política interna da empresa.

A legislação brasileira estabelece diretrizes específicas para o estágio remunerado, definindo os limites e condições para a concessão da bolsa-auxílio. O cumprimento rigoroso dessas normativas é essencial para garantir uma prática justa e ética no ambiente de estágio. Estágio Não Obrigatório

Diferentemente do estágio obrigatório, a realização do estágio não obrigatório é uma escolha do estudante para complementar sua formação acadêmica. Nessa modalidade, o estudante pode buscar oportunidades de estágio de forma voluntária, visando adquirir experiência profissional. O estágio não obrigatório permite maior flexibilidade e autonomia por parte do estudante na escolha da empresa, do setor e das atividades a serem desempenhadas durante o estágio.