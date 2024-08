Senado deve votar PL do hidrogênio nesta semana, diz Elmano

Jornalista no OPOVO

Projeto de Lei é complementar ao marco legal do hidrogênio de baixo carbono que foi sancionado por Lula no Ceará. PL estabelece os incentivos tributários para investidores

O Projeto de Lei (PL) que estabelece os incentivos federais para as empresas que investirem na produção de hidrogênio de baixo carbono no Brasil deve ser votado ainda nesta semana no Senado Federal.

O projeto, de autoria do deputado cearense José Guimarães (PT), líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, havia sido apresentado na semana passada ao Congresso. O PL foi aprovado em votação simbólica após concenso no último dia 12/8, na Câmara.

Ao O POVO, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou que há um comprometimento do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, de que o PL seja votado ainda nesta semana.